Монахова Елена
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1954
Сын: Монахов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Монахов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
08.05.1958
Сын: Монахов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Монахов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно