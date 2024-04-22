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Монахова Елена

Место рождения

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.01.1954

Сын: Монахов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Монахов Владимир Сергеевич

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
08.05.1958

Сын: Монахов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Монахов Владимир Сергеевич

Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Владимир Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
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