Фрик Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрик Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фрик Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Фрик Александр Эмильевич

Рождение ребёнка
15.03.1978

Сын: Фрик Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Фрик Александр Эмильевич

Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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