Фрик Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фрик Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Фрик Александр Эмильевич
Рождение ребёнка
15.03.1978
Сын: Фрик Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Фрик Александр Эмильевич
Сергеевка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно