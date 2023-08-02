Тулатов Пшимахо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Ахпол
Мать: Тулатов Гого
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тулатов Касполат Пшимахоевич
Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Тулатов Магомет Пшимахоевич
Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тулатов Аслан-Мурза
Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Тулатов Ислам Пшимахоевич
Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тулатов Ахмет Пшимахоевич
Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно