Тулатов Пшимахо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатов Пшимахо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Ахпол

Мать: Тулатов Гого

Рождение ребёнка
1843

Сын: Тулатов Касполат Пшимахоевич

Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Тулатов Магомет Пшимахоевич

Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тулатов Аслан-Мурза

Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Тулатов Ислам Пшимахоевич

Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тулатов Ахмет Пшимахоевич

Мать ребёнка: Тулатова Госакыз Эдыковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Госакыз Эдыковна

Смерть
Неизвестно
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