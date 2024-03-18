Латухин Федор Филлимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латухин Федор Филлимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латухин Филлимон Борисович

Мать: Латухина (Понукалина) Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латухина) Роза Фёдоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латухин Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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