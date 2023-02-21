Корнатовская (Будзиллович?) жена Матвея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Будзиллович? Отец Иосифа
Рождение ребёнка
1788
Сын: Корнатовский Антон Матвеевич
Отец ребёнка: Корнатовский Матвей
Рождение ребёнка
1791
Сын: Корнатовский Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Корнатовский Матвей
Верхолесье?
ЛГИА ф.634 оп.1. д.28 ИВ Киселевцы Корнатовские 1828
Рождение ребёнка
1792
Сын: Корнатовский Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Корнатовский Матвей
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агата Матвеевна
Отец ребёнка: Корнатовский Матвей
Рождение ребёнка
1804
Сын: Корнатовский Михаил
Отец ребёнка: Корнатовский Матвей
ЛГИА ф.634 оп.1. д.29 ИВ Верхолесья Корнатовские 1828
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнатовский Матвей