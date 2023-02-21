Корнатовская (Будзиллович?) жена Матвея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнатовская (Будзиллович?) жена Матвея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Будзиллович? Отец Иосифа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Корнатовский Антон Матвеевич

Отец ребёнка: Корнатовский Матвей

Рождение ребёнка
1791

Сын: Корнатовский Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Корнатовский Матвей

Верхолесье?
ЛГИА ф.634 оп.1. д.28 ИВ Киселевцы Корнатовские 1828
Рождение ребёнка
1792

Сын: Корнатовский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Корнатовский Матвей

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агата Матвеевна

Отец ребёнка: Корнатовский Матвей

Рождение ребёнка
1804

Сын: Корнатовский Михаил

Отец ребёнка: Корнатовский Матвей

ЛГИА ф.634 оп.1. д.29 ИВ Верхолесья Корнатовские 1828
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнатовский Матвей

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