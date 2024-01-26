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Маруськов Филипп Андреевич

Место рождения

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.01.1863 ст.

Дата смерти

11.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1863 ст.

Отец: Маруськов Андрей Максимович

Мать: Маруськова Екатерина Тимофеевна

Боняково, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.01.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Скончался от туберкулеза легких. До 22 января находился в 1 Градской больнице, в анатомическом театре Московского университета.
Похороны
22.11.1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Ваганьковском кладбище по свидетельству 1 градской больницы от 15 января 1911 года № 10911/220

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