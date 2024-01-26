Маруськов Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1863 ст.
Дата смерти11.01.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1863 ст.
Смерть
11.01.1911 ст.
Скончался от туберкулеза легких. До 22 января находился в 1 Градской больнице, в анатомическом театре Московского университета.
Похороны
22.11.1911 ст.
похоронен на Ваганьковском кладбище по свидетельству 1 градской больницы от 15 января 1911 года № 10911/220