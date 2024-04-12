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Лобов Семен Тимофеевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Лобов ?

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Лобов (пасынок) Кирей Трофимович

Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Лобов Иов Семенович

Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Лобов Максим Семенович

Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Лобов Карп Семенович

Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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