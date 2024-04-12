Лобов Семен Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1695
Сын: Лобов (пасынок) Кирей Трофимович
Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1704
Сын: Лобов Иов Семенович
Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Лобов Карп Семенович
Мать ребёнка: Лобова Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно