Левицкая Бабенко Светлана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1969
Дата смерти16.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1969
Отец: Левицкий Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левицкая Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Левицкий Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1991
Сын: Левицкий Евгений Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1994
Сын: Левицкий Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.02.1998
Сын: Бабенко Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.01.2019
Шимановск, город Шимановск, Амурская область