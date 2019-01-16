Левицкая Бабенко Светлана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевицкая Бабенко Светлана Валерьевна

Левицкая Бабенко Светлана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1969

Дата смерти

16.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1969

Отец: Левицкий Валерий

Мать: Левицкая Надежда Демьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левицкая Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Левицкий Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1991

Сын: Левицкий Евгений Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.07.1994

Сын: Левицкий Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.02.1998

Сын: Бабенко Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
16.01.2019
Шимановск, город Шимановск, Амурская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.