Тиханычев Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения11.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1018 ст.
Рождение
11.03.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиханычев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1917 ст.
Сын: Тиханычев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Тиханычева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тиханычев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Борисова (Тиханычева) Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно