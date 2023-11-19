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Тиханычев Алексей Александрович

Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

11.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1018 ст.

Жена: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Рождение
11.03.1894

Отец: Тиханычев Александр Матвеевич

Мать: Тиханычева (Никуличева) Елизавета Ефимовна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиханычев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.05.1917 ст.

Сын: Тиханычев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Тиханычева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тиханычев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Борисова (Тиханычева) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Тиханычева (Баланова) Мария Николаевна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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