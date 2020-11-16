Трошин Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошин Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.11.2020

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Трошина Анфиса

Рождение ребёнка
19.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
28.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Елена Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошина Елена Валентиновна

Смерть
16.11.2020
Причина смерти: Болезнь
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