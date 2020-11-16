Трошин Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.11.2020
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Трошина Анфиса
Рождение ребёнка
19.11.1985
Рождение ребёнка
28.10.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
16.11.2020
Причина смерти: Болезнь