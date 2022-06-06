Серафим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.2022

Отец: Андрей

Мать: Мартынцева Виолетта Анатольевна

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