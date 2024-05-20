Веселицкий Михаил Ильич (Ильин) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)

Место рождения

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

БО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)

Мать: Веселицкая Анна Павловна

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1925

Сын: Веселицкий Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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