Оводова Лариса Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОводова Лариса

Оводова Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оводов Владимир Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оводов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Оводов Владимир Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оводов Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оводов Владимир Борисович

Смерть
Неизвестно

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