Панькова (Дроздова) (Дроздова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова (Дроздова) (Дроздова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1971

Сын: Паньков Владимир

Отец ребёнка: Паньков Александр

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1978

Сын: Паньков Андрей

Отец ребёнка: Паньков Александр

Рождение ребёнка
16.07.1989

Дочь: Мильчакова (панькова) Марина

Отец ребёнка: Паньков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паньков Александр

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