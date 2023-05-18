Панькова (Дроздова) (Дроздова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1971
Сын: Паньков Владимир
Отец ребёнка: Паньков Александр
г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
26.02.1978
Сын: Паньков Андрей
Отец ребёнка: Паньков Александр
Рождение ребёнка
16.07.1989
Дочь: Мильчакова (панькова) Марина
Отец ребёнка: Паньков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паньков Александр