Сисин Иннокентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисин Иннокентий

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

05.03.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сисина (Власова) Мария

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сисина (Власова) Мария

Смерть
05.03.1955
Похороны
Неизвестно

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