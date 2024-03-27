Сисин Иннокентий
Место рожденияИркутск
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти05.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сисина (Власова) Мария
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сисина (Власова) Мария
Смерть
05.03.1955
Похороны
Неизвестно