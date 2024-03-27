Белов Евфимий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Белов Симеон Белов/
Мать: Белова Акулина
Рождение ребёнка
28.07.1873
Сын: Белов Никонор
Мать ребёнка: Белова Евдокия
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Рождение ребёнка
07.05.1879
Сын: Белов Иоанн
Мать ребёнка: Белова Евдокия
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Рождение ребёнка
02.11.1881
Сын: Белов Иосиф
Мать ребёнка: Белова Евдокия
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Евдокия
Смерть
Неизвестно