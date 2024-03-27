Белов Евфимий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Евфимий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1815 г.р.

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Белов Симеон Белов/

Мать: Белова Акулина

Рождение ребёнка
28.07.1873

Сын: Белов Никонор

Мать ребёнка: Белова Евдокия

Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Рождение ребёнка
07.05.1879

Сын: Белов Иоанн

Мать ребёнка: Белова Евдокия

Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Рождение ребёнка
02.11.1881

Сын: Белов Иосиф

Мать ребёнка: Белова Евдокия

Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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