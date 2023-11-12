Сухих Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухих Иван Степанович
Мать: Сухих Нина Ефимовна
Рождение ребёнка
06.01.1975
Мать ребёнка: Сухих Нина Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1978
Мать ребёнка: Сухих Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухих Нина Михайловна
Смерть
Неизвестно