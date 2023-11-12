Сухих Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухих Иван Степанович

Мать: Сухих Нина Ефимовна

Рождение ребёнка
06.01.1975

Сын: Сухих Вадим Леонидович

Мать ребёнка: Сухих Нина Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1978

Сын: Сухих Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Сухих Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухих Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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