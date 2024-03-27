Гыйльмикамал
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1935
Смерть
Неизвестно