Гыйльмикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гыйльмикамал

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сает

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сает

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сает

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сает

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хасанов Сает

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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