Шәмсеҗиһан
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязов Миңневәли
Отец ребёнка: Гыйләҗетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязов Заһертдин Гилазович
Отец ребёнка: Гыйләҗетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилазов Зиятдин
Отец ребёнка: Гыйләҗетдин
Смерть
Неизвестно