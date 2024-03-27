Шәмсеҗиһан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шәмсеҗиһан

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязов Миңневәли

Отец ребёнка: Гыйләҗетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязов Заһертдин Гилазович

Отец ребёнка: Гыйләҗетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилазов Зиятдин

Отец ребёнка: Гыйләҗетдин

Смерть
Неизвестно

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