Лопасов Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопасов Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Лопасова) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна

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