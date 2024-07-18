Лопасов Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Лопасова) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
25.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Нискоблинова Лопасова) Мария Павловна