Кривойкин Федор Степанович
Место рожденияГорьковская обл., Большеболдинский р-н, с. Большеболдино
Дата рождения1923
Дата смерти24.09.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Кривойкин Степан
Мать: Кривойкина Вера Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Кривойкин Федор Степанович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1923 Место рождения Горьковская обл., Большеболдинский р-н, с. Большеболдино Посмотреть на карте Дата и место призыва Больше-Болдинский РВК, Горьковская обл., Больше-Болдинский р-н Посмотреть на карте Последнее место службы 63 сд Дата выбытия 24.09.1942 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Сталинградская обл., Клетский р-н, с. Староклетское, северо-восточная окраина Посмотреть на карте
Смерть
24.09.1942
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно