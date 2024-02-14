Кривойкин Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривойкин Федор Степанович

Кривойкин Федор Степанович

Место рождения

Горьковская обл., Большеболдинский р-н, с. Большеболдино

Дата рождения

1923

Дата смерти

24.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Кривойкин Степан

Мать: Кривойкина Вера Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Кривойкин Федор Степанович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1923 Место рождения Горьковская обл., Большеболдинский р-н, с. Большеболдино Посмотреть на карте Дата и место призыва Больше-Болдинский РВК, Горьковская обл., Больше-Болдинский р-н Посмотреть на карте Последнее место службы 63 сд Дата выбытия 24.09.1942 Причина выбытия убит Первичное место захоронения Сталинградская обл., Клетский р-н, с. Староклетское, северо-восточная окраина Посмотреть на карте
Смерть
24.09.1942
Причина смерти: Убит
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.