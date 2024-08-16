Климов Трофим Петрович Около 1676 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Трофим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова (Усова) Авдотья Савельевна

Смерть
1765
Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

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