Климов Трофим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смерти1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова (Усова) Авдотья Савельевна
Смерть
1765
Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область