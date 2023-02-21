Нестор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Михаил Нестеров

Мать ребёнка: Жена Нестора

ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой
Рождение ребёнка
1807

Сын: Липат Нестеров

Мать ребёнка: Жена Нестора

ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акулина Нестерова

Мать ребёнка: Жена Нестора

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 129, оп. 54, д. 58 РС д.Желватовка 1858 А.Ф.и Г.П Филипповых
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрена Нестерова

Мать ребёнка: Жена Нестора

ГАРО, ф. 129, оп. 32, д. 71 РС 1834 Желватовка Пелагеи Михайловны Вельяшевой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Нестора

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