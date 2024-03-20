Светлана Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: Елсуков Игорь Иванович

Мать: Елсукова Нина Дмитриевна

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