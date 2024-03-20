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Светлана Игоревна
Светлана Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1992
Пол
Женский
Отец
Елсуков Игорь Иванович
Мать
Елсукова Нина Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992
Отец:
Елсуков Игорь Иванович
Мать:
Елсукова Нина Дмитриевна
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