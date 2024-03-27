Остер Христиан Иванович
Место рождениясело Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Дата рождения26.08.1901
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1901
Отец: Остер Иван
Мать: Розалия
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
25.09.1925
Дочь: Адына Христиановна
Мать ребёнка: Доротея Готлибовна
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
08.08.1927
Мать ребёнка: Доротея Готлибовна
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
13.04.1931
Мать ребёнка: Доротея Готлибовна
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доротея Готлибовна
Смерть
1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Зауральная роща