Пронин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Химочка
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Пронина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пронина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Пронина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пронина Наталья Федорович
Мать ребёнка: Пронина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пронина Татьяна