Пронин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Химочка

Рождение ребёнка
1900

Сын: Пронин Николай Федорович

Мать ребёнка: Пронина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пронина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Пронина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пронина Наталья Федорович

Мать ребёнка: Пронина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Егор Федорович

Мать ребёнка: Пронина Татьяна

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