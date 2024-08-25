Щукина (Обухова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Обухова) Мария Михайловна

Место рождения

Сельцы

Дата рождения

31.03.1890 ст.

Дата смерти

27.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1890 ст.

Отец: Обухов Михаил Андреевич

Мать: Обухова (Першикова) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Щукин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович

Рождение ребёнка
13.05.1912 ст.

Дочь: Волчкова (Щукина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович

Рождение ребёнка
19.03.1922

Сын: Щукин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1925

Сын: Щукин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Трифонова (Щукина) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович

Смерть
27.09.1989
Москва, город федерального значения Москва

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