Щукина (Обухова) Мария Михайловна
Место рожденияСельцы
Дата рождения31.03.1890 ст.
Дата смерти27.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1890 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Щукин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович
Рождение ребёнка
13.05.1912 ст.
Дочь: Волчкова (Щукина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович
Рождение ребёнка
19.03.1922
Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1925
Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Трифонова (Щукина) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Щукин Николай Федорович
Смерть
27.09.1989
Москва, город федерального значения Москва