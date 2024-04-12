Ведерников Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1840
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ведерникова Фекла Егорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ведерников Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
11.04.1851
Сын: Ведерников Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Ведерникова Фекла Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно