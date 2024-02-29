Растегаев Николай Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растегаев Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Растегаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Растегаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Растегаев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Растегаев Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1933

Дочь: Растегаева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: не указана

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