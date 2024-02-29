Растегаев Николай Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Растегаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Растегаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Растегаев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Растегаев Павел Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1933
Дочь: Растегаева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: не указана