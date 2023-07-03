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Вера Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Игнатьев Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Якимов

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Восприемники: Той же волости и деревни крестьянин Григорий Сильвестров и крестьянская дочь девица * Игнатьева
Смерть
Неизвестно

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