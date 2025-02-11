Тремасов Сергей Тимофеев
мужской, родился До 1855, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Тремасова Анна ПетроваДо 1855 г.р.
Дети
(Тремасова) Ульяна Сергеева09.12.1873 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тремасова Анна Петрова
Рождение ребёнка
09.12.1873
Дочь: (Тремасова) Ульяна Сергеева
Мать ребёнка: Тремасова Анна Петрова
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно