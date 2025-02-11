Тремасов Сергей Тимофеев До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасов Сергей Тимофеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1855, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Тремасова Анна ПетроваДо 1855 г.р.
Дети
(Тремасова) Ульяна Сергеева09.12.1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тремасова Анна Петрова

Рождение ребёнка
09.12.1873

Дочь: (Тремасова) Ульяна Сергеева

Мать ребёнка: Тремасова Анна Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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