(Биккулова) Гульбустания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Биккулова) Гульбустания

Место рождения

Адзитарово, Башкортостан, Россия

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1790

Сын: Мусин Хисамутдин

Отец ребёнка: Биккулов Муса

Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мусин Гилязитдин

Отец ребёнка: Биккулов Муса

Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мусин Шарафутдин

Отец ребёнка: Биккулов Муса

Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мусин Шамсутдин

Отец ребёнка: Биккулов Муса

Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Сафия

Отец ребёнка: Биккулов Муса

Адзитарово, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биккулов Муса

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