(Биккулова) Гульбустания
Место рожденияАдзитарово, Башкортостан, Россия
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мусин Хисамутдин
Отец ребёнка: Биккулов Муса
Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мусин Гилязитдин
Отец ребёнка: Биккулов Муса
Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мусин Шарафутдин
Отец ребёнка: Биккулов Муса
Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мусин Шамсутдин
Отец ребёнка: Биккулов Муса
Адзитарово, Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Сафия
Отец ребёнка: Биккулов Муса
Адзитарово, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биккулов Муса