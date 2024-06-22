(Колпаков) Екатерина Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Колпаков Лаврентий Иустинов
Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев
Рождение ребёнка
29.09.1903
Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев
Рождение ребёнка
03.11.1905
Дочь: (Колпакова) Матрона Иустинова
Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев
Рождение ребёнка
03.08.1907
Дочь: (Колпакова) Нонна Иустинова
Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев
Рождение ребёнка
03.11.1910
Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: (Колпакова) Екатерина Иустинова
Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев
Рождение ребёнка
23.02.1913
Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев