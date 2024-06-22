(Колпаков) Екатерина Нестерова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Колпаков) Екатерина Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Иустин Тимофеев

Рождение ребёнка
1902

Сын: Колпаков Лаврентий Иустинов

Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1903

Сын: Колпаков Петр Иустинов

Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1905

Дочь: (Колпакова) Матрона Иустинова

Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1907

Дочь: (Колпакова) Нонна Иустинова

Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Колпаков Михаил Иустинов

Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: (Колпакова) Екатерина Иустинова

Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1913

Сын: Колпаков Иоанн Иустинов

Отец ребёнка: Колпаков Иустин Тимофеев

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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