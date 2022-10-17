Денисова (Мартынова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Мартынова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1902

Дата смерти

15.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1902

Отец: Мартынов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Денисов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Денисов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
03.08.1928

Сын: Денисов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Денисов Григорий Михайлович

Смерть
15.04.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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