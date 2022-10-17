Денисова (Мартынова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1902
Дата смерти15.04.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1902
Отец: Мартынов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1925
Сын: Денисов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Денисов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1928
Отец ребёнка: Денисов Григорий Михайлович
Смерть
15.04.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно