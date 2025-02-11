Ибниаминов Абдукадир 16.06.1916 — найти родственников по фамилии на Familio

Ибниаминов Абдукадир

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.06.1916, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

умер 17.06.1916, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Отец
Ибниаминов Сайфетдин02.11.1870 г.р.
Мать
Ибниаминова (Зуфарова) МахияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916

Отец: Ибниаминов Сайфетдин

Мать: Ибниаминова (Зуфарова) Махия

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Смерть
17.06.1916
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

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