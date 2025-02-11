Ибниаминов Абдукадир
мужской, родился 16.06.1916, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
умер 17.06.1916, Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
ОтецИбниаминов Сайфетдин02.11.1870 г.р.
МатьИбниаминова (Зуфарова) МахияНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1916
Отец: Ибниаминов Сайфетдин
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.06.1916
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область