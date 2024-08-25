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Никифорова Агафья Федоровна

Место рождения

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Тимофей Куприянович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Никифорова) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Куприянович

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Никифорова) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Куприянович

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1860

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