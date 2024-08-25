Никифорова Агафья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Никифорова) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Куприянович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Никифорова) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Никифоров Тимофей Куприянович
Смерть
После 1860