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Слижевич Александр Борисович

Место рождения

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область

Дата рождения

17.12.1957

Дата смерти

01.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1957

Отец: Слижевич Борис Николаевич

Мать: Ненашева Надежда

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слижевич Оксана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слижевич Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слижевич Светлана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1996

Сын: Слижевич Александр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1998

Дочь: Слижевич Татьяна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.02.2010
Хантайское Озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

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