Слижевич Александр Борисович
Место рождения
Дата рождения17.12.1957
Дата смерти01.02.2010
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1957
Отец: Слижевич Борис Николаевич
Мать: Ненашева Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слижевич Оксана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слижевич Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слижевич Светлана Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.07.1996
Сын: Слижевич Александр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1998
Дочь: Слижевич Татьяна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.02.2010
Хантайское Озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край