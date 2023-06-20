Новоселов Игнатей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Игнатей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Коврижных Стефанида Новоселова

Мать ребёнка: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1740

Сын: Новоселов Федор

Мать ребёнка: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1742

Сын: Новоселов Михайло

Мать ребёнка: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1746

Сын: Новоселов Харлам

Мать ребёнка: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1747

Сын: Новоселов Сила

Мать ребёнка: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1750

Сын: Новоселов Фефн

Мать ребёнка: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Рождение ребёнка
1755

Сын: Новоселов Василий

Мать ребёнка: Новоселова Зиновья Новоселова

д. Бусыгинская
Смерть
Неизвестно
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