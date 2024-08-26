Бизяев Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарапова (Бизяева) Мария Карповна
Рождение ребёнка
16.07.1900
Сын: Бизяев Илья Иванович
Мать ребёнка: Шарапова (Бизяева) Мария Карповна
Смерть
1934