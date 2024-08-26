Бизяев Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизяев Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарапова (Бизяева) Мария Карповна

Рождение ребёнка
16.07.1900

Сын: Бизяев Илья Иванович

Мать ребёнка: Шарапова (Бизяева) Мария Карповна

Смерть
1934

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