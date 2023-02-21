Гак Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Агафия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Гак Лукия Димитриевна

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Рождение ребёнка
03.06.1887 ст.

Сын: Гак Митрофан Димитриевич

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Гак Мариамна Димитриевна

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.06.1893 ст.

Дочь: Гак Марфа Димитриевна

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Дочь: Гак Мотрона Димитриевна

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
25.02.1896 ст.

Дочь: Гак Марина Димитриевна

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
11.04.1901 ст.

Дочь: Гак Ирина Димитриевна

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гак Дионисий Димитриевич

Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Димитрий Феодорович

Смерть
Неизвестно
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