Гак Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Гак Лукия Димитриевна
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Рождение ребёнка
03.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Гак Мариамна Димитриевна
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Рождение ребёнка
08.06.1893 ст.
Дочь: Гак Марфа Димитриевна
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Гак Мотрона Димитриевна
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Рождение ребёнка
25.02.1896 ст.
Дочь: Гак Марина Димитриевна
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Рождение ребёнка
11.04.1901 ст.
Дочь: Гак Ирина Димитриевна
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гак Димитрий Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно