Домна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Яков Филиипович
Отец ребёнка: Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Хрисанф Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Степанович
Смерть
Неизвестно