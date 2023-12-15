Протасова (Гучнякова) Фекла Тихоновна
Место рождения
Дата рождения?.10.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1892
Рождение ребёнка
05.05.1894
Дочь: Протасова (Протасова) Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович
Рождение ребёнка
05.05.1894
Сын: Протасов Семион Семенович
Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович
Рождение ребёнка
18.08.1895
Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович
Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1897
Сын: Протасов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович