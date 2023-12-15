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Протасова (Гучнякова) Фекла Тихоновна

Место рождения

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.10.1872

Пол

Женский

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Самовольно-Ивановка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1892

Муж: Протасов Семен Константинович

Рождение ребёнка
05.05.1894

Дочь: Протасова (Протасова) Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович

Рождение ребёнка
05.05.1894

Сын: Протасов Семион Семенович

Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович

Рождение ребёнка
18.08.1895

Сын: Протасов Лавр Семенович

Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1897

Сын: Протасов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Протасов Семен Константинович

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