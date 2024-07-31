Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
01.07.1870
Сын: Маслов Андрей
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно