Лабузный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Лабузная Акулина
Рождение ребёнка
1921
Сын: Лабузный Николай Иванович
Мать ребёнка: Лабузная Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабузная Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лабузная Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лабузная Арина Ивановна
Мать ребёнка: Лабузная Акулина
Смерть
Вычислено 1925
Новые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область