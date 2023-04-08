Лабузный Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛабузный Иван

Лабузный Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Лабузный Пётр Иванович

Мать ребёнка: Лабузная Акулина

Рождение ребёнка
1921

Сын: Лабузный Николай Иванович

Мать ребёнка: Лабузная Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабузная Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лабузная Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лабузная Арина Ивановна

Мать ребёнка: Лабузная Акулина

Смерть
Вычислено 1925
Новые Ивайтенки, Унечский муниципальный район, Брянская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close