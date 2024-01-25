Овчинникова (Залуцкая) Тамара Флигонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Залуцкая) Тамара Флигонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Овчинникова Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Овчинников Прокоп Андреевич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Середа Людмила Прокопьевна

Отец ребёнка: Овчинников Прокоп Андреевич

Рождение ребёнка
С 1970 по 1975

Дочь: Овчинникова Вероника Прокопьевна

Отец ребёнка: Овчинников Прокоп Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Прокоп Андреевич

Смерть
Неизвестно
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