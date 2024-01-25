Овчинникова (Залуцкая) Тамара Флигонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Овчинникова Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Овчинников Прокоп Андреевич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Середа Людмила Прокопьевна
Отец ребёнка: Овчинников Прокоп Андреевич
Рождение ребёнка
С 1970 по 1975
Дочь: Овчинникова Вероника Прокопьевна
Отец ребёнка: Овчинников Прокоп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно