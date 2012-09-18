Иваневич Iwaniewicz (Рыбчинская Rybczyńska) Станислава Stanisława
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1931
Дата смерти18.09.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1931
Рождение ребёнка
1957
Сын: Иваневич Роман
Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович
Рождение ребёнка
02.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович
Рождение ребёнка
30.09.1964
Сын: Иваневич Михаил
Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович
Рождение ребёнка
31.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович
Смерть
18.09.2012
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно