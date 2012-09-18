Иваневич Iwaniewicz (Рыбчинская Rybczyńska) Станислава Stanisława — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваневич Iwaniewicz (Рыбчинская Rybczyńska) Станислава Stanisława

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1931

Дата смерти

18.09.2012

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1931

Отец: Rybczyński Franz Franciszek

Мать: Rybczyńska (Szpotowski) Aniela

Рождение ребёнка
1957

Сын: Иваневич Роман

Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович

Рождение ребёнка
02.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович

Рождение ребёнка
30.09.1964

Сын: Иваневич Михаил

Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович

Рождение ребёнка
31.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваневич Спиридон Йосипович

Великие Мосты, Львівська область
Смерть
18.09.2012
Великие Мосты, Львівська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Великие Мосты, Львівська область

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