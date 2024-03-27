Зиннатов Миннехан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатов Миннехан

Место рождения

д.Штырь Арского р-на Татарстан

Дата рождения

06.04.1930

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930

Отец: Зиннатов Зиннат

Мать: ?

д.Штырь Арского р-на Татарстан
Рождение ребёнка
12.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиннатова Рахиля

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2020
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