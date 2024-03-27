Зиннатов Миннехан
Место рожденияд.Штырь Арского р-на Татарстан
Дата рождения06.04.1930
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1930
Отец: Зиннатов Зиннат
Мать: ?
д.Штырь Арского р-на Татарстан
Рождение ребёнка
12.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиннатова Рахиля
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2020