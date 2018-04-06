Минаев Бахрон Абдувоситович
Место рождения
Дата рождения07.08.1947
Дата смерти06.04.2018
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1947
Отец: Садыков Абдувосит
Мать: Минаева Раиса Андреевна
Место жительства
С 1953 по 1972
Образование
С 1954 по 1961
Бракосочетание
07.08.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1972 по 1991
Работа или профессия
С 1980 по 1983
Загранкомандировка в Пакистан на металлургический завод г. Пипри, рядом с г. Карачи
Место жительства
С 1992 по 2018
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
06.04.2018
Москва, город федерального значения Москва