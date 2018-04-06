Минаев Бахрон Абдувоситович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев Бахрон Абдувоситович

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Место рождения

Худжанд

Дата рождения

07.08.1947

Дата смерти

06.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1947

Отец: Садыков Абдувосит

Мать: Минаева Раиса Андреевна

Место жительства
С 1953 по 1972
Осаново-Дубовое, Шатура, Московская область
Образование
С 1954 по 1961
Осаново-Дубовое, Шатура, Московская область
Бракосочетание
07.08.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
?.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
С 1972 по 1991
Работа или профессия
С 1980 по 1983
Загранкомандировка в Пакистан на металлургический завод г. Пипри, рядом с г. Карачи
Место жительства
С 1992 по 2018
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
06.04.2018
Москва, город федерального значения Москва

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