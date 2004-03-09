Дремова Антонина Савостьяновна 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дремова Антонина Савостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

09.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна Королькова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.10.1946

Дочь: Гаврилова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Дремов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
24.03.1953

Дочь: Коренева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Дремов Иван Николаевич

Смерть
09.03.2004

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