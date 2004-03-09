Дремова Антонина Савостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти09.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна Королькова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.10.1946
Дочь: Гаврилова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Дремов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
24.03.1953
Дочь: Коренева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Дремов Иван Николаевич
Смерть
09.03.2004