Добровольский Сергей Леонидович
Место рожденияБердск Новосибирская область Россия
Дата рождения29.04.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1971
Отец: Добровольский Леонид Станиславович
Бердск Новосибирская область Россия
Бракосочетание
25.03.1995
Бердск Новосибирская область Россия
Рождение ребёнка
30.12.1995
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Добровольская Светлана Аркадьевна
Бердск Новосибирская область Россия