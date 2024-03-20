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Добровольский Сергей Леонидович

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Место рождения

Бердск Новосибирская область Россия

Дата рождения

29.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1971

Отец: Добровольский Леонид Станиславович

Мать: не указана

Бердск Новосибирская область Россия
Бракосочетание
25.03.1995

Жена: Добровольская Светлана Аркадьевна

Бердск Новосибирская область Россия
Рождение ребёнка
30.12.1995

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Добровольская Светлана Аркадьевна

Бердск Новосибирская область Россия
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